Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Hozier - Fontaines D.C. - Dan San - Depeche Mode

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

L'auteur-compositeur-interprète irlandais Hozier, nommé aux Grammy Awards, a choisi le jour de la St-Patrick (qui coïncide également avec son anniversaire) pour sortir un nouvel EP de trois chansons, "Eat Your Young", sa première grande sortie depuis l'album Wasteland, Baby ! sorti en 2019.

Autre artiste irlandais à l'honneur ce vendredi : le groupe néo-punk Fontaines D.C. reprend dignement "Cello Song" de Nick Drake. Il s'agit du premier single du double album de reprises "The Endless Coloured Ways : The Songs of Nick Drake" qui sortira cet été avec des invités exclusifs.

Ce jeudi 23 mars, les membres du groupe belge Dan San étaient heureux de partager leur nouveau single "The Unknown". Cette chanson "parle du désir que nous avons tous de vivre des aventures et d'aller à la rencontre des autres. De la difficulté de maintenir un équilibre entre cette volonté de liberté et l'illusion de sécurité financière, d'emploi ou des liens familiaux qui nous enchaînent" ont-ils écrit sur leur page Facebook. Ce titre figurera sur leur futur album, "Grand Salon", dont la sortie est prévue le 28 avril.

LA sortie de ce vendredi 24 mars est celle du nouvel album de Depeche Mode, "Memento Mori", le premier depuis la disparition d'Andy Fletcher. Parmi les nombreuses chansons qui en sont extraites, voici "Always you".