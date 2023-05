Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Foo Fighters, The Sparks, Black Mirrors et Joe Bonamassa

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Le groupe de Dave Grohl a partagé un nouvel extrait de son prochain album But Here We Are. Il s’agit du troisième titre à nous parvenir avant la sortie du onzième album des Foo Fighters qui nous arrivera le 2 juin. "Show Me How", qui bénéficie de la présence de Violet Grohl (la fille de Dave Grohl), est un morceau plutôt pop et serein qui contraste fortement avec ses prédécesseurs, "Rescued" et "Under You".

Les Sparks sont de retour avec un 26e album, The Girl Is Crying In Her Latte, et le titre "Nothing Is As Good As They Say It Is". Le disque le plus attendu des Mael Brothers depuis des années marque leur première sortie sur le vénérable label Island Records depuis près de cinq décennies avec des titres tels que le sympathique "Nothing Is As Good As They Say It Is" et l’énigmatique "Veronica Lake" et "Mona Lisa’s Packing, Leaving Late Tonight", des chansons qui démontrent une fois de plus la capacité apparemment incessante des Sparks à créer des histoires complètes et détaillées dans des vers pop parfaits.

Le groupe belge Black Mirrors exploite son dernier album, Tomorrow Will Be Without Us sorti en novembre dernier, avec ce beau titre, "Tears To Share". Ils seront de passage dans les festivals cet été au Graspop le 15 juin et le 12 juillet au festival de Dour.

Joe Bonamassa partage quant à lui un titre, "I Want To Shout About It", annonciateur d’un prochain album alors qu’il a sorti un album live, Tales Of Time, il y a tout juste deux mois.