Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Foo Fighters, Kenny Rogers, The Devil’s Barkers et Miles Kane

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Cette semaine marquait le grand retour des Foo Fighters avec un premier titre émouvant sans le défunt batteur Taylor Hawkins. Intitulé "Rescued", ce titre figurera sur un prochain album intitulé But Here We Are prévu pour le 2 juin prochain.

Produit par Greg Kurstin et les Foo Fighters, But Here We Are sera le 11e album du groupe. Décrit comme "le premier chapitre de la nouvelle vie du groupe", But Here We Are représente "le son de frères trouvant refuge dans la musique qui les a réunis il y a 28 ans, un processus aussi thérapeutique que la poursuite de la vie", indique un communiqué de presse.

Un nouvel album d’inédits et de titres rares de Kenny Rogers, Life Is Like A Song, sortira le 2 juin. On le découvre avec "Love Is A Drug", un hymne country-rock très rythmé, coécrit par la collaboratrice de longue date de Rogers et ancienne membre du groupe New Christy Minstrels, Kim Carnes.

The Devils’s Barkers, c’est, selon le site du festival Roots & Roses, la rencontre improbable de Fred Lani (Fred & the Healers, Superslinger, X-Three) et de Giacomo Panarisi (Romano Nervoso, Giac Taylor, Hulk). Le band a été initié par l’équipe du Roots & Roses. Les deux comparses sont en effet des proches de l’organisation. On les retrouve déjà sur le titre "The Carpenter".

Miles Kane a annoncé les détails de son nouvel album One Man Band avec le single introspectif "Troubled Son". Il s’agira du cinquième album solo de l’artiste, qui suit de près l’album Change The Show, sorti en 2022. Comme le guitariste et auteur-compositeur-interprète l’a déclaré au magazine NME, ce nouvel album ne pouvait pas arriver à un meilleur moment, car il vise à "refléter son état d’esprit actuel de la manière la plus brute et la plus authentique possible".