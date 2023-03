Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Extreme, Eric Clapton, Thomas Frank Hopper, The Teskey Brothers et Metallica

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

Cela fait maintenant 15 ans qu’Extreme, le groupe de Boston, a sorti son dernier album Saudades de Rock, et on apprenait cette semaine que le groupe sortira SIX le 9 juin prochain. Un premier single, "Rise" a déjà été dévoilé.

L’album Rarities 1983-1998 d’Eric Clapton, extrait de la collection The Complete Reprise Studio Albums Vinyl Box Set – Volume 1, est désormais disponible en version digitale sur toutes les plateformes de streaming. Pour l’occasion, on redécouvre la reprise de Jimi Hendrix sur "Stone Free".

Notre compatriote Thomas Frank Hopper a dévoilé un tout nouveau single "A Song for the Devil", annonciateur d’un prochain album.

Le groupe australien The Teskey Brothers a récemment dévoilé le clip de "Oceans Of Emotions" issu de l’album The Winding Way.