Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : dEUS, Inhaler, Beck et Spacey Jane

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

Le groupe Inhaler, emmené par Elijah Hewson, le fils de Bono (U2), dévoile un nouveau titre, "If You’re Gonna Break My Heart". C’est le troisième single issu du prochain et deuxième album du groupe, Cuts & Bruises, prévu pour le 17 février. En effet, on avait déjà pu entendre "Love Will Get You There", que nous vous diffusons régulièrement sur Classic 21 et "These are the Days".

Beck crée la surprise avec le single "Thinking About You", un premier titre original depuis la sortie de l’album Hyperspace sorti en 2019.

Le groupe Spacey Jane propose une nouvelle version de son titre "Lots of Nothing" retravaillée avec le phénomène néo-zélandais de la pop, BENEE, pour l’édition deluxe de l’album Here Comes Everybody.

Et on ne peut manquer cette semaine le grand retour de dEUS après 10 ans d’absence avec l’album How To Replace It.

Ce vendredi 17 février sur Classic 21, nous vous proposons de remporter le tout dernier album du groupe de Tom Barman, que nous avons d’ailleurs rencontré pour une interview exclusive à découvrir le jour même sur antenne.

Au micro de Laurent Rieppi, l’artiste a évoqué en détail ce dernier opus dont nous avons déjà pu découvrir deux extraits : " Must Have Been New " et "1989".