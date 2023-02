Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Depeche Mode, Gorillaz, les Rolling Stones, etc.

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

Depeche Mode, désormais privé du regretté Andy Fletcher, dévoilait ce jeudi 9 février à 17h le premier single de son 15eme album Momento Mori qui paraîtra le 24 mars prochain, " Ghosts Again ". Dave Gahan décrit ce nouveau single comme étant "la balance parfaite entre la mélancolie et la joie".

Le duo June Road sort ce vendredi un nouveau single intitulé "Stay Warm". Derrière le nom du groupe se cache Maia Frankowski, une violoniste belge qui officie au sein du théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles et Harry Pane, un chanteur folk britannique. Le résultat mérite toute notre attention, il y a ici une alchimie entre les deux voix pour le moins touchante et un univers folk-indé qui ravira les amateurs du genre…

Plus que 2 semaines à attendre pour les fans de Gorillaz pour la sortie de l’album Cracker Island. On retrouve ici le collectif avec un single très pop et moins urbain, avec des sonorités 80’s très " dans l’air du temps " intitulé " Silent Running ", avec ici Adeleye Omotayo qui était aux côtés d’Amy Winehouse le temps de sa trop brève carrière.

On quitte l’univers virtuel de Gorillaz pour retrouver les guitares aiguisées et bien rock’n roll des Rolling Stones qui ont sorti le double album GRRR live ! un véritable témoignage haut en couleur de la tournée "50 and Counting" de 2012, et plus précisément d’un des concerts donnés à Newark (New Jersey) qui étaient également accessibles à distance et en direct pour les fans du monde entier moyennant une participation.