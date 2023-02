Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Callum Beatie, Gabriels, Annabel Lee et Bywater Call

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

Gabriels est un trio anglo-américain soul composé de Jacob Lusk, Ryan Hope et Ari Balouzian. Le groupe s’est formé après s’être rencontré à Los Angeles en 2016. Ils ont été nommés au BBC Sound de 2023. On les découvre aujourd’hui avec le titre "Offering (a colors show)".

Bywater Call, groupe canadien, jouait ce mercredi 22 février en première partie de Robert Jon & The Wreck au Spirit of 66. On vous propose "Remain", un titre qui nous rappelle des voix comme Norah Jones ou encore Beth Hart.

Annabel Lee, groupe bruxellois, revient avec un deuxième album, Drift, et le titre pop-mélancolique "By the Sea".

Callum Beatie propose "Vandals", plage titulaire du nouvel et deuxième album pour ce groupe écossais qui sort aujourd’hui-même.