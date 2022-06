Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Bryan Ferry, Muse, Larkin Poe et Oscar and the Wolf

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

On commence avec Bryan Ferry qui reprend "Fooled around and fell in love" sur son EP Love Letters, un album de chansons d’amour qui sera composé de 4 reprises de classiques de Dusty Springfield, Billie Holiday et Nat King Cole.

Et puis les deux sœurs basées en Géorgie de Larkin Poe qui proposeront un nouvel album en novembre – intitulé Blood Harmony - et qui ont déjà dévoilé en live au Cirque Royal le mois dernier le titre "Bad Spell".

Côté belge, on retrouve Oscar and the Wolf "Donnie’s dream" sur l’EP Afterglow.

La grande sortie de la semaine, c’est aussi le single de Muse, "Will of the People", plage titulaire du prochain album prévu pour le 26 août.