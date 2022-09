Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Bruce Springsteen, Billy Idol, Slipknot et Ruben Block !

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Billy Idol est de retour avec l’EP The Cave dont il nous avait déjà fait découvrir un extrait cet été et qui est maintenant disponible.

Ruben Block, leader de Triggerfinger, sort son premier album solo Looking to Glide. Commencé à Anvers et terminé à Los Angeles dans le studio du producteur Mitchell Froom (Elvis Costello, Crowded House, Randy Newman), l’album a ensuite été mixé par l’orfèvre du son Tchad Blake (Pearl Jam, The Black Keys, Arctic Monkeys), c’est le fruit de 4 années d’enregistrement ! Les meilleurs moments de son concert lors de notre premier Classic 21 Festival seront à revivre ce samedi soir dès 19h30 sur Classic 21.

Slipknot sort son 7e album studio The End, So Far. Nous avons déjà eu droit au single " The Dying Song (Time To Sing) " et son clip, que le groupe avait ensuite joué une première fois en live à Prague puis, en novembre dernier à "The Chapeltown Rag" et puis le clip de "Yen".

Et c’est une bonne surprise que nous dévoilait ce jeudi Bruce Springsteen : son retour avec un album solo Only the Strong Survive qui sortira le 11 novembre. Le Boss y explore le catalogue légendaire de la Motown, Gamble and Huff, Stax et beaucoup d’autres labels célèbres. Et pour annoncer cette sortie, les fans peuvent déjà profiter d’un titre qui figurera sur cet album, "Do I Love You (Indeed I Do)" :