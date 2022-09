Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Boogie Beasts, Smashing Pumpkins, A-Ha et Calexico

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

On commence par le groupe originaire de Tucson en Arizona, Calexico, qui a sorti son album El Mirador avec le titre "Rambler".

A-Ha continue de nous faire découvrir son prochain album True North prévu pour le 21 octobre avec "You Have What It Takes".

Le groupe belge Boogie Beasts nous revient avec un album de reprises blues et un premier extrait "Who’ll Be Next", interprété à l’origine par Howlin' Wolf. Blues From Jupiter est prévu pour le 14 octobre.

Les Smashing Pumpkins sont de retour avec un 12e album composé de 33 titres. On a pu découvrir " Beguiled " et " Empires " cette semaine, ce dernier a été joué en live pour annoncer cet album ATUM : A Rock Opera In Three Acts, qui sortira en trois volets d’ici les sept prochains mois. La totale arrivant le 21 avril 2023.