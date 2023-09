Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Blink-182, Johnny Marr, The Bony King of Nowhere, The Vaccines

Dominique Ragheb nous propose quelques belles découvertes à écouter ce week-end :

Cette fois, c’est confirmé, Blink-182 sortira son album One More Time… le 20 octobre. Et le groupe vient de dévoiler le clip de la plage titulaire. Mais ce n’est pas tout. Blink-182 a aussi offert un deuxième titre à ses fans, "More Than You Know".

Johnny Marr a annoncé la sortie d’une compilation, Spirit Power : The Best of Johnny Marr, le 3 novembre. L’album contiendra certaines des chansons récentes préférées de Marr, ainsi que deux nouveaux morceaux, dont un premier single de l’album, "Somewhere", qu’on a découvert cette semaine.

Le groupe belge The Bony King of Nowhere est de retour avec le single "Are you Still Alive", un titre qui marque un certain virage stylistique dans une veine plus introspective à la Radiohead.

Et on termine avec The Vaccines et "Heartbreak Kid", un titre qui figure sur Pick-Up Full Of Pink Carnations, le 6e album studio du groupe et le premier sans le guitariste Freddie Cowan. Ils seront d’ailleurs de passage chez nous avec Classic 21 le 18 janvier 2024 à l’Ancienne Belgique.