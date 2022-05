Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Black Keys, Maneskin, Florence + Machine, Paolo Nutini et Sharko

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Et ce vendredi, on peut profiter du nouveau single de Maneskin, "Supermodel". Le titre a été produit par Max Martin, qui a déjà travaillé avec Coldplay, Taylor Swift, Britney Spears, Lady Gaga et The Weeknd.

Paolo Nutini nous revient avec "Through the Echoes", Florence + The Machine sort aujourd’hui son album avec des titres qu’on a déjà pu entendre comme Free, "King", "Heaven Is Here" et un petit aperçu qu’elle a donné ce mercredi 11 mai chez Jimmy Fallon.

Après des détours et autres contrastes musicaux (de l’acoustique à l’électro), Sharko revient aux sources et à son univers originel : le rock, simple et élémentaire, dans la formule trio. Et pour la sortie de l’EP intitulé Vintage, Laurent Debeuf reçoit le groupe dans Classic 21 Underground ce mardi 17 mai dès 21h.

Le nouvel album des Black Keys, Dropout Boogie, est sorti ce 13 mai. Marie-Amélie Mastin vous l’offre d’ailleurs tout au long de la semaine du 16 au 20 mai dans son émission Lunch Around the Clock sur Classic 21 !