Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Arno, Editors, Pixies et Shinedown

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

On peut découvrir cette semaine "Daylight" de Shinedown qui figurera sur l'album Planet Zero prévu pour le 1er juillet, ainsi que "Karma Climb" des Editors issu du prochain album EBM qui sort le 23 septembre.

Mercredi dernier, on a pu écouter un premier extrait du prochain album posthume de notre regretté Arno, intitulé "La Vérité". Dans un communiqué, on pouvait lire : "Récemment disparu, le chanteur belge avait la volonté féroce d’enregistrer " son dernier album ". Pas un album monté à titre posthume, un vrai nouvel album, enregistré entre l’automne 2021 et le printemps à 2022 à Bruxelles."

Et on a assisté cette semaine au retour des Pixies avec le titre "There's A Moon On", qui sortira son 8e album studio intitulé Doggerel le 30 septembre prochain :