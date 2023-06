Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Alice Cooper, Jack Johnson & The Scientist et Behind The Pines

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Alice Cooper dévoile un single inédit, annonciateur de la sortie d'un nouvel album, Road, le 25 août prochain. Intitulé "I'm Alice", ce titre donne directement le ton de l’album avec son rythme de batterie entraînant, tandis que les guitares se font entendre au loin. Pour Road, Alice Cooper voulait "que le groupe soit impliqué dans la création de toutes les chansons". "Je ne les vois que lorsque nous sommes sur la route. Je voulais donc qu’ils soient aussi soudés qu’ils le sont pour le concert, mais sur de nouveaux morceaux. Quand on a un groupe aussi bon, je crois qu’il faut le montrer."

Focus à présent sur un extrait de l'album In Between Dub, de Jack Johnson & The Scientist : One Step Ahead. Ce titre, qui figure sur Meet The Moonlight de Jack Johnson, sorti en avril 2022, est ici retravaillé par de grands noms de la dub (genre musical issu du reggae jamaïcain). Cela donne un mariage surprenant entre la Jamaïque et Hawaii.

Invités sur Classic 21 dans le cadre de la semaine de la musique belge en février dernier, le quatuor Behind The Pines a dévoilé un nouveau single intitulé "INYL" (I Need Your Love). Annonciateur d'un futur album dont la sortie est prévue pour la rentrée, ce titre, "subtile nuance de sobriété et de puissance", fait à nouveau passer une étape au groupe, "tant dans le son que dans la production. Les claviers et les machines occupent une place essentielle, en parfaite harmonie avec le son rock et brut caractéristique du groupe."