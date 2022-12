Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Alanis Morissette, Weezer, Axelle Red et The Sheepdogs

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21. Et cette fois-ci, on arrive en pleine ambiance des fêtes de fin d’année.

Alors qu’elle l’avait déjà interprété en live en 2019 au Tonight show, Alanis Morissette nous propose maintenant une version studio du titre de Noël "Little Drummer Boy".

On reste dans la même atmosphère avec Weezer qui a sorti le dernier volet de son projet SZNZ, Winter, prévu pour le solstice d’hiver et le titre "I Want A Dog".

Axelle Red nous plonge elle aussi dans l’ambiance de Noël avec son album Have Yourself A Merry Little Christmas et cette reprise, "Let it Snow".

Et on termine avec le titre " I’m ready for Christmas " du groupe canadien The Sheepdogs :