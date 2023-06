Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : 3rd Secret, Joe Bonamassa, Ayron Jones et Mr. Paul & The Lowriders

Dominique Ragheb nous propose quelques belles découvertes à écouter ce week-end :

On commence avec Joe Bonamassa, qui vient d’annoncer la sortie de son prochain album Blues Deluxe Vol.2 pour le mois d’octobre. Un premier single, "Twenty-Four Hour Blues" vient d’être dévoilé. Si vous êtes fan, ne manquez pas notre émission Soundtrack ce dimanche avec une interview exclusive que l’artiste a accordée à Jean-Paul Smismans pour Classic 21.

Après "Blood in the Water", Ayron Jones, ce jeune artiste natif de Seattle, sort son 4e album studio, Chronicles of the Kid, en cette fin du mois de juin. On le découvre cette fois-ci avec une plage d’album, "Living for the Fall".

Après avoir fait ses adieux avec son groupe Triggerfinger en début de mois à l’AB, Mr Paul est déjà de retour avec son nouveau projet Mr. Paul & The Lowriders et le titre "Cinnamon Blood".

3rd Secret, le nouveau groupe composé du guitariste de Soundgarden, Kim Thayil, du bassiste de Nirvana, Krist Novoselic, et du batteur de Soundgarden et Pearl Jam, Matt Cameron, a partagé un nouveau clip pour le titre "Ditch". La chanson est tirée du deuxième album, The 2nd 3rd Secret, qui est sorti vendredi (23 juin).