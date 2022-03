Les nouveautés du week-end avec les Black Keys, Bryan Adams, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Cette semaine, on a pu découvrir pas mal de nouveautés, comme "Lonely" de Sea Girls et "The Human Trumpet" du groupe belge Delv!s, le dernier Black Keys, "Wild Child", sur l'album Dropout Boogie et c'est aussi aujourd'hui qu'est sorti le tout nouvel album de Bryan Adams, So Happy it Hurts.

Nous avions déjà pu profiter des titres "Never Gonna Rain", "Kick Ass" (avec le comédien John Cleese), la plage titulaire, et "On The Road" qui figurent sur le 15e album de sa discographie avec douze titres qu’il a coécrits.

L’artiste aurait dû passer ce 19 mars en Belgique à la Lotto Arena d’Anvers mais le concert a été déplacé et aura désormais lieu le jeudi 24 novembre 2022, dans la même salle.