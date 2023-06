Les nouveautés de l’été sur Classic 21

Comment 3 garçons originaires de Crawley, en Angleterre, ont-ils réussi à révolutionner le son des années 80 ? C’est à travers l’histoire de Robert Smith et des différents membres de Cure que sont retracées 45 années de succès. L’occasion de revenir notamment sur des classiques tels que "A Forest", "Friday I’m In Love", "Boys Don’t Cry" ou encore "Just Like Heaven" et d’entrer dans l’intimité de l’énigmatique Robert Smith.

Une série de 10 épisodes signée Laurent Rieppi et Gabrielle Davroy. Diffusion dès le 3 juillet à 13h.