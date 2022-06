Les nouveautés de l’été sur Classic 21

La grille des programmes conserve sa structure habituelle avec ses 4 émissions phares de la journée enrichie de contenus originaux. Outre Passeport, notre quiz sur les personnalités qui rythmera les matins cet été, notez notamment deux podcasts exclusifs, l’un consacré à Elton John qui fête cette année son 75e anniversaire, et un autre en hommage à Arno (voir ci-dessous), à travers les archives et les nombreuses interviews et showcases accordés à Classic 21.

Le vendredi dès 9h, nous passons déjà en mode week-end et vous proposons de revivre un concert mythique.