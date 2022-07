Les normes UE pour l'énergie renouvelable dans les carburants fossiles fixées en Belgique

L'avant-projet est transmis pour avis au Comité de concertation et au Conseil d'État.

Ce texte constitue "un pas dans la bonne direction" mais est toujours "insuffisant", ont pour leur part indiqué Oxfam et d'autres ONG belges (FIAN Belgique, CANOPEA, Greenpeace et le Bond Beter Leefmilieu).

Oxfam a salué, dans un communiqué, l'accord conclu au sein du gouvernement fédéral pour réduire la part d'agrocarburants de première génération dans les transports en Belgique. "Il reste toutefois insuffisant" pour cette coalition, qui a demandé la fin "le plus rapidement possible" de l'obligation d'incorporation du biodiesel et du bioéthanol issus de la production agricole et la mise en place d'un cadre de protection des droits humains efficace dans sa politique sur les énergies renouvelables.