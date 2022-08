Les normales saisonnières au bulletin météo : à quoi correspondent-elles ?

Si l’on se focalise sur la température et que l’on annonce que les maxima sont, par exemple, 5 °C au-dessus des moyennes cela est juste utile pour nous donner un point de repère puisque quelques jours plus tard, on peut se retrouver 5 °C sous les moyennes. Il ne s’agit que de variations somme toute anecdotiques. Il est déjà plus intéressant de savoir à l’échelle d’un mois s’il s’est montré plus chaud, plus froid, plus sec ou plus humide, mais là aussi cela peut fortement varier d’une année à l’autre.