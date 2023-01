Les nommés aux Victoires de la Musique Classique 2023

Rendez-vous incontournable de la scène musicale classique en France, les Victoires de la Musique classique s’apprêtent à souffler leurs trente bougies. Offrant de la visibilité aux plus jeunes et couronnant les grands noms, elles sont l’occasion de belles découvertes et d’heureuses retrouvailles.

Ce sera l’Orchestre Dijon-Bourgogne sous la direction de Debora Waldman qui accompagnera les différents nommés et invités, en mars prochain à l’Auditorium de Dijon.

Les artistes nommés à concourir dans la catégorie "Artiste lyrique" seront la mezzo-soprano Léa Desandre, la soprano Barbara Hannigan ainsi que la mezzo-soprano Marina Viotti. Et dans la catégorie révélation "Artiste lyrique", qui récompense les étoiles montantes de la voix, Marine Chagnon (mezzo-soprano), Edwin Fardini (baryton) et Alexandra Marcellier (soprano) seront au rendez-vous.

Victor Jacob, Sora Elisabeth Lee et Lucie Leguay concourront dans la catégorie "Chef d’orchestre".

Du côté des instrumentistes, Lucile Boulanger (viole de gambe), Bertrand Chamayou (piano) et Nemanja Radulovic (violon) tenteront de remporter le prix de "Soliste instrumental" tandis que Joë Christophe (clarinette), Théo Ould (accordéon) et Aurélien Pascal (violoncelle) sont les nommés de "Révélation, soliste instrumental".

Benjamin Attahir (Layal, pour violon et orchestre), Philippe Leroux (L’annonce faite à Marie) et Fabien Waksman (L’île du temps, concerto pour accordéon et orchestre symphonique) sont quant à eux nommés dans la catégorie "Compositeur".

Le concours propose une nouveauté cette année avec la catégorie "Enregistrement", dans laquelle sont nommées trois interprétations musicales enregistrées dans le courant de l’année 2022. Ce sera au public de voter pour l’un des trois enregistrements suivants : Vingt regards sur l’enfant Jésus (Messiaen / Bertrand Chamayou - Erato), Matthäus-Passion (Bach / Pygmalion, Raphaël Pichon, Sabine Devieilhe, Lucile Richardot, Stéphane Degout - Harmonia Mundi) ou enfin les Concertos pour piano n°1 et 2 de Saint-Saëns (Alexandre Kantorow - Bis).

Les trente ans des Victoires de la Musique seront donc marqués par la création de cette nouvelle catégorie, qui encourage encore la participation du public à ce concours aussi accessible que prestigieux.