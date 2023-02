Les nommés au Rock and Roll Hall of Fame 2023 ont été révélés

Kate Bush, Missy Elliott, Cyndi Lauper, Rage Against The Machine, George Michael et les White Stripes sont tous éligibles pour être intronisés par la célèbre institution cette année.

En plus de ces artistes, Iron Maiden, Soundgarden, Sheryl Crow, Warren Zevon, A Tribe Called Quest, Willie Nelson et The Spinners s’ajoutent à cette liste. Joy Division et New Order ont quant à eux été groupés pour la première fois.

En fait, la plupart de ces artistes sont nommés pour la toute première fois. Rage Against the Machine en est à sa 5e nomination et Kate Bush à sa 4e. Soundgarden, Iron Maiden, A Tribe Called Quest et The Spinners figurent sur cette liste pour la 2e fois seulement.

La règle pour faire partie du Rock and Roll Hall of Fame requiert que les artistes aient sorti leur premier album il y a 25 ans, ce qui est par exemple enfin le cas pour les White Stripes et Missy Elliott.

La cérémonie d’intronisation aura lieu cet automne.

Dans une déclaration sur les nommés de 2023, le président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation, John Sykes, a déclaré : "Cette liste remarquable de nommés reflète la diversité des artistes et de la musique que le Rock & Roll Hall of Fame honore et célèbre."

"Ces artistes ont créé leurs propres sons qui ont marqué des générations et influencé d’innombrables personnes qui ont suivi leurs traces" [via Pitchfork].

Cyndi Lauper a réagi à cette nomination : "C’est un tel honneur et une telle émotion d’être reconnue par le Rock & Roll Hall of Fame en tant que nommée. Voir mon nom sur le bulletin de vote de cette année avec tant de talents que j’admire signifie beaucoup pour moi. Ce fut le privilège de toute une vie de toucher tant de fans différents avec un message qui consiste à suivre sa propre voie (et à s’amuser en même temps)."

L’année dernière, ce sont Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Eminem, Carly Simon, Eurythmics, Judas Priest et Pat Benatar qui ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.