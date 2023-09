Les nominés au Ballon d’Or sont connus : De Bruyne pour succéder à Benzema ? Cristiano Ronaldo absent, Courtois dans la liste du meilleur gardien

Qui va succéder à Karim Benzema au Ballon d’Or ? La réponse n’est pas encore connue, mais France Football dévoilait ce mercredi les noms des nominés pour les différents trophées qui seront décernés et on retrouve Kevin De Bruyne dans les nominés au Ballon d'Or. On connaît également les nommés au Ballon d’Or féminin, mais aussi au trophée Yashin de meilleur gardien et au trophée Kopa de meilleur jeune.