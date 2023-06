Les nombreux trous de l’autoroute A8 bientôt en partie réparés

Il faut avoir le regard vif pour éviter l’accident, notamment pour Hervé, ce motard croisé sur une sortie menant à l’autoroute : " Si vous prenez un trou, vous devez encaisser et les fissures peuvent vous faire déraper et avoir un accident. Les trous cela devient grave en Belgique ! ". C’est le même constat pour Antoine, cet automobiliste français, venu visiter la Belgique avec sa femme, " il y a des trous tous les 10 mètres, je réduis ma vitesse par sécurité. Chez nous, il y a certaines routes qui sont dans cet état mais pas à ce point ! "

Les chauffeurs routiers dénoncent également l’état déplorable du réseau autoroutier wallon. Car pour financer son entretien et sa réhabilitation tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent payer, depuis le 1er avril 2016, une redevance kilométrique sur la base utilisateur payeur. Alain conduit régulièrement son poids lourd sur les 2700 kilomètres du réseau et se pose des questions sur les budgets alloués à son entretien : " on nous a dit que cette taxe kilométrique sert à refaire tout ce qui est voirie mais je ne vois pas de changement. Les routes sont toujours dans le même état ". Il constate qu’ils ne font que réparer les petits trous.