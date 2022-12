Les Noëls royaux sont-ils vraiment enchanteurs ?

Comment nos têtes couronnées passent-elles Noël ?

Peut-être sur les pistes de Megève où la reine des neiges accueille depuis toujours le gotha dans de prestigieux hôtels 5 étoiles . Et si on levait un coin du voile ?

Du côté de Buckingham, on tremble au pied du sapin. Harry et Meghan y ont déposé un double cadeau empoisonné : un docu et un livre… on ne sait que choisir !

Pour un Noël plus serain, mieux vaut rester en Belgique : tradition, concert et discours. Le rituel est bien orchestré.

Préparez vos habits de fêtes, "Gotha" va vous révéler la recette du Christmas pudding.

Et Ange Victoria nous apprendra les bonnes manières à adopter à une table royale.

Magie de Noël, coulisses et cadeau de rois… ne cherchez pas, c’est dans "Gotha" !