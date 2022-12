Les Nocturnales n’ont pas fini de vous éblouir !

Les Nocturnales de Luc PETIT reviennent cet hiver dans les cathédrales et églises de Wallonie, Bruxelles et Lille avec leur tournée Noël Des Cathédrales du 17 décembre 2022 au 8 janvier 2023.



Découvrez Le Combat des Anges et Le Sablier De Noël :

Deux spectacles grandioses orchestrés par Luc PETIT qui font dialoguer pierres millénaires et fantasmagories dans une mise en scène sublimant le patrimoine au cœur d’une nuit où les anges dansent avec les étoiles...



Les Nocturnales vous donnent rendez-vous dans les villes de Lille, Bruxelles, Tournai, Liège, Namur et Arlon, envahies de saltimbanques, où vont jaillir des chorégraphies aériennes et de fantastiques créatures gigantesques dans un opéra de lumière unique en son genre.



Artistes, danseurs, acrobates, effets spéciaux et décors hypnotisants

seront au rendez-vous du 17 décembre au 8 janvier afin de vous offrir un moment magique et surtout deux spectacles de Noël époustouflants pour petits et grands !