Les noctambules meurent plus jeunes, s'ils boivent et s'ils fument.

Les "oiseaux de nuit" n'ont pas plus de risques de mourir plus jeunes que les couche-tôt qui aiment se lever de bon matin s'ils ne passent pas leurs soirées à rallonge à boire et à fumer, selon une étude au long cours.

De précédents travaux, avec des données sur près d'un demi-million d'habitants du Royaume-Uni de 38 à 73 ans, concluaient en 2018 à un risque de décès (de toutes causes) de 10% plus élevé pour les couche-tard que pour les couche-tôt sur une période de six ans et demi. Cette étude britannique, la première à explorer le risque de mortalité, n'avait pas pris en compte des facteurs comme l'alcool, qui pourraient être en cause dans ces décès prématurés. Des chercheurs ont voulu en savoir plus et leurs travaux ont été relus par des pairs et publiés dans la revue spécialisée Chronobiology International.