Les niveaux des cours d’eau non navigables en Wallonie restent bas malgré les pluies

La situation est actuellement proche de la normale au niveau pluviométrique après les précipitations observées la semaine passée, mais les niveaux des cours d’eau non navigables restent bas, indique mardi la cellule sécheresse du Service public de Wallonie (SPW).

L’extrême Est a connu les plus faibles quantités de pluies et les prévisions de l’indice sécheresse à 10 jours identifient des zones dans l’Est qui vont redevenir plus sèches, note la cellule.

Pour les barrages-réservoirs, les précipitations n’ont quasiment pas eu d’effets sur les rentrées d’eau. Malgré un effet positif observé sur les débits grâce aux pluies, un léger tassement est observé sur les cours d’eau navigables.

Pour les cours d’eau non navigables, les niveaux restent globalement bas. La situation sur le bassin de l’Escaut est à surveiller, note la cellule. La production et la distribution d’eau sont revenues à la normale, les opérateurs ne constatent plus de surconsommation sur les réseaux et les recharges sont suffisantes pour assurer une bonne distribution.