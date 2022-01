Les Niouzz : Mardi 18 janvier 2022

Dans les Niouzz ce mardi 18 janvier : - Au Canada, des enfants d'une même rue ont fabriqué un terrain de hockey sur glace devant leur maison... - 4 jours après un tsunami provoqué par une éruption volcanique sous-marine, les îles Tonga dans le Pacifique sont coupées du monde... - En Europe, 9 personnes sur 10 ne mangent pas assez de fruits et légumes ! On te donne quelques trucs pour mieux les apprécier ! - En janvier, ce sont les soldes ! Et vous, est-ce que vous faites les soldes ? - Et enfin, on terminera avec le webfun...