Les Niouzz - Edition du lundi 17 avril

Dans les Niouzz ce lundi 17 avril : - Anas , un petit garçon syrien de 4 ans, est le plus jeune danseur soufi... - L'Inde est maintenant le pays qui compte le plus d'habitants au monde ! Un sacré défi pour la population... - Cette année, les tiques reviennent en force ! On te donne quelques trucs quand tu rentres de promenade... - Selon une étude réalisée auprès de 1000 Belges, les jeux de société sont le 4ème loisir le plus tendance chez les enfants. Quel est ton jeu de société préféré ? - Starship, la nouvelle fusée révolutionnaire d'Elon Musk, a fait son premier vol aujourd'hui... - Et enfin, on terminera avec notre séquence réseaux sociaux...