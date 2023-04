Les Niouzz – Edition du jeudi 20 avril

Dans les Niouzz ce jeudi 20 avril :

- Le rapport européen Copernicus vient de sortir : 2022 a été compliquée au niveau du climat…

- La France vit une période de sécheresse. Il n’a pas assez plu et les nappes d’eau souterraines et les sols sont secs… Et chez nous, quelle est la situation ?

- L’année dernière, 7000 jeunes de moins de 15 ans ont demandé leur permis de pêche en Wallonie ! Et toi, la pêche, ça t’intéresse ?

- Et si on vivait sur Mars ? La Nasa, l’agence spatiale américaine, y pense et travaille sur un projet de petite maison…

- Et enfin, on terminera avec notre séquence réseaux sociaux…