Les Niouzz du lundi 17 janvier 2022

Dans les Niouzz ce lundi 17 janvier : - Ce week-end, l'Américain Cody Laplante a perdu ses deux skis lors de la Coupe du monde de ski freestyle en France. Heureusement, plus de peur que de mal... - A partir d'aujourd'hui, si tu as moins de 12 ans et que papa, maman ou une autre personne à la maison est positif au covid, tu dois te mettre en quarantaine 10 jours... On t'explique ! - Il y a 20 ans, l'Euro remplaçait le franc belge. Avec cette monnaie unique, faire ses courses est devenu beaucoup plus simple dans une majorité de pays de l'Union européenne... - C'est la journée mondiale de la cuisine italienne ! D'ailleurs vous, vous êtes plutôt team pâtes ou team pizza ? - Et enfin, on terminera avec le webfun...