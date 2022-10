Les "nicotine pouches", un réel risque d’addiction pour les jeunes

Dans les pays scandinaves, on les appelle les Snus. Ce n’est pas nouveau. Ce sont de petits sachets remplis de nicotine et de tabac que l’on cale entre la gencive et les dents. C’est discret et ça libère une grosse dose de nicotine (jusqu’à l’équivalent de 25 cigarettes) avec un effet relaxant et de bien-être. Comme les cigarettes, ça provoque une addiction et des cancers liés au tabac.

Ce genre de produit est illégal chez nous.