Les "Nichoirs connectés" du Jardin Extraordinaire sont disponibles !

Cette phase de test a permis d’éprouver et d’améliorer le concept. Désormais, la communauté des “Nichoirs Extraordinaires” va pouvoir s’agrandir et vous pourrez en faire partie ! Ensemble nous allons échanger encore plus de savoir, de plaisir et d’émerveillement ! Imaginez… grâce à une petite caméra intégrée dans un nichoir, vous pourrez suivre l’extraordinaire miracle de la vie des oisillons ! Vous pourrez partager vos découvertes, vos images et vos questions sur le groupe facebook "Notre Jardin Extraordinaire".