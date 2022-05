Les NFT, le wokisme et l'halloumi entrent dans le Larousse

Les jetons non fongibles (NFT en anglais), le wokisme et l'halloumi font partie des mots qui entrent dans l'édition 2023 du dictionnaire français Larousse, a annoncé lundi la maison d'édition.

Séparatisme, invisibilisation, grossophobie

La définition de NFT (ou JNF en français) est: "Fichier numérique non reproductible et infalsifiable représentant un actif unique, objet virtuel ou physique (oeuvre d'art, tweet, morceau de musique, etc.), qui est répertorié dans une blockchain et auquel est associé un certificat digital d'authenticité et de propriété".

Le Larousse consacre aussi le "crypto art", le mouvement artistique qui produit des NFT.