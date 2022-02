Les NFT font leurs premiers pas à la biennale de Venise grâce au Cameroun

Pour sa première participation à la biennale de Venise, le Cameroun a vu les choses en grand. Il a laissé le soin aux curateurs Paul Emmanuel Loga Mahop et Sandro Orlandi Stagl d’imaginer son pavillon national, qui aura pour thème "Le temps des chimères" ("The Time of the Chimeras").

A cette occasion, le pays présentera deux expositions réparties sur deux sites, l’une au lycée d’art Michelangelo Guggenheim et l’autre au palais Ca' Bernardo. La première mettra en avant les œuvres de huit artistes camerounais et internationaux comme Francis Nathan Abiamba, Angéle Etoundi Essamba et Umberto Mariani. La seconde sera dédiée aux NFT, ces certificats de propriété numérique dont l’authenticité est vérifiée par la technologie blockchain.