Les NFT font de la résistance… au musée

Le marché des NFT a accusé une sévère baisse de régime en 2022, conséquence de la chute des cryptomonnaies. Ces jetons numériques prennent leur revanche dans plusieurs musées internationaux, dont ils viennent enrichir les collections.

Le musée d’Art du comté de Los Angeles (LACMA) est l’un d’entre eux. L’établissement a annoncé, le 13 février, une promesse de don de 22 œuvres d’art numériques basées sur la blockchain. Un mystérieux collectionneur se faisant appeler Cozomo de' Medici est à l’origine de cette importante donation. Il pourrait s’agir du rappeur américain Snoop Dogg, promoteur de longue date du crypto-art et au Web3, même si certains médias spécialisés restent sceptiques quant à la véracité de cette affirmation.

Cette collection de NFT est articulée autour des créations de treize artistes du monde entier qui constituent "une histoire représentative du mouvement du crypto-art", selon LACMA. Parmi eux, Justin Aversano, Neil Strauss, Claire Silver, Cai Guo-Qiang, Yam Karkai ainsi que John Watkinson et Matt Hall, les deux développeurs canadiens à l’origine des ultra-populaires (et convoités) CryptoPunks. Leurs créations témoignent de la variété des formes et des thématiques adoptées par les artistes contemporains face à l’émergence du crypto-art, ce mouvement artistique lié à la technologie blockchain.

Cet ensemble de NFT est la première et la plus grande de ce type à entrer dans un musée d’art américain, d’après LACMA. Elle reflète l’intérêt de l’institution pour les œuvres numériques adossées aux cryptomonnaies. "Depuis des décennies, les artistes intègrent la technologie dans leur pratique, et les interactions entre l’art et la technologie sont au cœur de la programmation du LACMA depuis les années 1960", a déclaré son directeur, Michael Govan. "Étant l’un des premiers musées à avoir soutenu l’expérimentation de la technologie par les artistes, il est naturel que le Lacma reçoive cette première collection muséale d’œuvres d’art issues de la blockchain".

Elle vient enrichir le fonds de NFT du LACMA, débuté en 2021 avec un don de l’Irlandais John Gerrard d’un NFT de son œuvre post-apocalyptique "Western Flag". Le musée a depuis fait l’acquisition de jetons non fongibles de Tom Sachs, Erick Calderon, Jessica Wimbley et Peter Wu.

Le LACMA n’est pas le seul établissement d’art à élargir sa collection d’art avec des NFT. Le Centre Pompidou a révélé, le 10 février, qu’il accueille désormais 18 œuvres de 13 artistes français et internationaux traitant des relations entre blockchain et création artistique. Elles avaient été retenues par la commission d’acquisition du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, et entrent dans la collection "nouveaux médias" du musée, qui s’intéresse aux formes d’art en lien avec les technologies émergentes. Cette nouvelle acquisition permet à l’institution parisienne "d’explorer les usages créatifs les plus audacieux de cette technologie, engageant une réflexion singulière sur l’écosystème de la crypto-économie et ses incidences sur les définitions et les contours de l’œuvre d’art, de l’auteur ou de l’autrice, de la collection et du public récepteur", comme elle l’a expliqué dans un communiqué.