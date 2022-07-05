Новини цього вівторка | Les news de ce mardi

Бельгія обмінятиметься полоненими з Іраном? Це дуже суперечливий файл, який терміново розглядатиметься сьогодні в палаті. Це проект бельгійсько-іранської угоди про звільнення двох затриманих з Ірану: Професор VUB Амадреза Джалалі, засуджений до смертної кари з 2017 року, і бельгійський співробітник неурядової організації, ув'язнений на 4 місяці. В обмін на це Бельгія видасть іранця, засудженого до 20 років ув'язнення за планування нападу в Парижі на противників режиму.

День Х для студентів, які хочуть стати лікарями в Бельгії... Близько 6000 молодих людей сьогодні вранці складають вступні іспити з медицини та стоматології в Heysel у Брюсселі. Іспит, який наступного року замінить конкурс з рейтингом. Це означає, що лише студенти з найвищим рейтингом зможуть отримати доступ до цих досліджень у майбутньому.

Американський національний день вчора отримав нову стрілянину... Чоловік відкрив вогонь з даху на параді. Результат: 6 загиблих і 26 поранених, деякі з них у важкому стані. 22-річного підозрюваного затримали після погоні. Мотиви вбивці наразі невідомі.

Італія оголосила надзвичайний стан у 5 північних регіонах... 36 мільйонів євро допомоги були виділені на боротьбу з однією з найгірших посух за 70 років. Відсутність дощів і рання спека загрожують посівам і худобі. Посуха також вирує в деяких частинах Іспанії та Португалії.