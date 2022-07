Новини цього вівторка | Les news de ce mardi

La Belgique va-t-elle échanger des prisonniers avec l'Iran? C'est le dossier, très polémique, qui sera abordé en urgence aujourd’hui à la Chambre. Il s’agit d’un projet de traité belgo-iranien pour permettre de faire sortir d'Iran deux détenus: le professeur de la VUB Amadreza Djalali, condamné à mort depuis 2017, et un Belge employé d'une ONG, enfermé depuis 4 mois. En échange, la Belgique remettrait un Iranien, condamné à 20 ans de prison, pour avoir projeté un attentat à Paris contre des opposants au régime.

Jour J pour les étudiants qui veulent devenir médecins en Belgique... Environ 6000 jeunes passent leur examen d’entrée en médecine et en dentisterie ce matin, au Heysel à Bruxelles. Un examen qui sera remplacé par un concours avec un classement dès l’année prochaine. Ce qui signifie que seuls les étudiants les mieux classés pourront accéder à ces études à l’avenir.

La fête nationale américaine endeuillée hier par une nouvelle fusillade… Un homme a ouvert le feu, depuis un toit, sur une parade. Bilan: 6 morts et 26 blessés, dont certains dans un état critique. Un suspect de 22 ans a été arrêté après une course poursuite. On ignore pour l'instant les motivations du tueur.