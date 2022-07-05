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Ukraine - Україна

Новини цього вівторка | Les news de ce mardi

Environ 6000 jeunes passent leur examen d’entrée en médecine et en dentisterie ce matin, au Heysel à Bruxelles.
il y a 34 minutes2 min
Par Catherine Tonero

Бельгія обмінятиметься полоненими з Іраном? Це дуже суперечливий файл, який терміново розглядатиметься сьогодні в палаті. Це проект бельгійсько-іранської угоди про звільнення двох затриманих з Ірану: Професор VUB Амадреза Джалалі, засуджений до смертної кари з 2017 року, і бельгійський співробітник неурядової організації, ув'язнений на 4 місяці. В обмін на це Бельгія видасть іранця, засудженого до 20 років ув'язнення за планування нападу в Парижі на противників режиму.

День Х для студентів, які хочуть стати лікарями в Бельгії... Близько 6000 молодих людей сьогодні вранці складають вступні іспити з медицини та стоматології в Heysel у Брюсселі. Іспит, який наступного року замінить конкурс з рейтингом. Це означає, що лише студенти з найвищим рейтингом зможуть отримати доступ до цих досліджень у майбутньому.

Американський національний день вчора отримав нову стрілянину... Чоловік відкрив вогонь з даху на параді. Результат: 6 загиблих і 26 поранених, деякі з них у важкому стані. 22-річного підозрюваного затримали після погоні. Мотиви вбивці наразі невідомі.

Італія оголосила надзвичайний стан у 5 північних регіонах... 36 мільйонів євро допомоги були виділені на боротьбу з однією з найгірших посух за 70 років. Відсутність дощів і рання спека загрожують посівам і худобі. Посуха також вирує в деяких частинах Іспанії та Португалії.

La fusillade a éclaté le long du parcours d'un défilé du 4 juillet, à Highland Park dans l'Illinois.
La fusillade a éclaté le long du parcours d'un défilé du 4 juillet, à Highland Park dans l'Illinois. 2022 Getty Images

La Belgique va-t-elle échanger des prisonniers avec l'Iran? C'est le dossier, très polémique, qui sera abordé en urgence aujourd’hui à la Chambre. Il s’agit d’un projet de traité belgo-iranien pour permettre de faire sortir d'Iran deux détenus: le professeur de la VUB Amadreza Djalali, condamné à mort depuis 2017, et un Belge employé d'une ONG, enfermé depuis 4 mois. En échange, la Belgique remettrait un Iranien, condamné à 20 ans de prison, pour avoir projeté un attentat à Paris contre des opposants au régime.

Jour J pour les étudiants qui veulent devenir médecins en Belgique... Environ 6000 jeunes passent leur examen d’entrée en médecine et en dentisterie ce matin, au Heysel à Bruxelles. Un examen qui sera remplacé par un concours avec un classement dès l’année prochaine. Ce qui signifie que seuls les étudiants les mieux classés pourront accéder à ces études à l’avenir.

La fête nationale américaine endeuillée hier par une nouvelle fusillade… Un homme a ouvert le feu, depuis un toit, sur une parade. Bilan: 6 morts et 26 blessés, dont certains dans un état critique. Un suspect de 22 ans a été arrêté après une course poursuite. On ignore pour l'instant les motivations du tueur.

L’Italie décrète l’état d’urgence dans 5 régions du Nord… 36 millions d'euros d'aide ont été débloqués pour faire face à l'une des pires sécheresses depuis 70 ans. Le manque de pluie et la chaleur précoce menacent cultures et élevages. La sécheresse sévit aussi dans certaines zones d’Espagne et du Portugal.

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