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Ukraine - Україна

Новини цього понеділка | Les news de ce lundi

La police danoise a déclaré le 4 juillet que le suspect de 22 ans dans la fusillade qui a fait trois morts était connu des services de santé mentale et que les victimes semblaient avoir été ciblées au hasard.
il y a 48 minutes2 min
Par Catherine Tonero

Вчора в торговому центрі Копенгагена (Данія) сталася стрілянина, в результаті якої загинуло 3 людини і 4 отримали серйозні поранення. Ймовірного зловмисника швидко затримали. Це 22-річний датчанин з психіатричною історією, повідомила поліція в понеділок. Терористичний слід на даному етапі розслідування виключається. Прем'єр-міністр Данії розкритикував "жорстокий" напад, оскільки країна вийшла з триденного народного святкування після безпрецедентного проходження Тур де Франс.

В Італії сьогодні вранці в Альпах тривають операції з пошуку тих, хто вижив. Вчора від льодовика Мармолада відкололася величезна брила, що спричинило сходження лавини. Попередня оцінка: щонайменше шість загиблих і вісім поранених. Але близько п'ятнадцяти людей досі вважаються зниклими безвісти... Обвал брили льоду стався наступного дня після рекордної температури на вершині льодовика, де вона становила 10 градусів.

Сьогодні у Швейцарії починається конференція в Лугано. Обговорення стосуватиметься планів відновлення та фінансової підтримки України. Президент Зеленський має брати участь у відеоконференції. Він говорить про "колосальне завдання", враховуючи масштабні руйнування, яких зазнала країна після 4 місяців війни. 

Сьогодні нова зустріч між керівництвом Brussels Airlines і профспілками. Пілоти та бортпровідники, які наприкінці червня кілька днів страйкували, засуджують пекельні умови роботи. Керівництво авіакомпанії обіцяє нові заходи для полегшення роботи.

Гарні перші показники розпродажів цими вихідних! Порівняно з першими днями розпродажів минулого літа, оборот трейдерів зріс більш ніж як на 12%. Сонячна погода добре сприяє на показники прордажів. Нейтральна спілка самозайнятих осіб (SNI) радіє "успіху після поганої весни".

En français

Une fusillade a fait 3 morts et 4 blessés graves hier dans un centre commercial de Copenhague, au Danemark. L’auteur présumé des faits a rapidement été interpellé. Il s’agit d’un Danois de 22 ans qui a des antécédents psychiatriques, annonce la police ce lundi. La piste terroriste est écartée à ce stade de l'enquête. La Première ministre danoise a fustigé une attaque "cruelle", alors que le pays sortait de trois jours de fête populaire, suite au passage inédit du Tour de France.

En Italie, les opérations de recherche de survivants se poursuivent ce matin dans les Alpes. Un énorme bloc s'est détaché hier du glacier de la Marmolada, provoquant une avalanche. Bilan provisoire: au moins six morts et huit blessés. Mais une quinzaine de personnes sont toujours portées disparues… L'effondrement du bloc de glace s'est produit au lendemain d'un record de température au sommet du glacier, où il faisait 10 degrés.

C’est aujourd'hui que commence en Suisse la Conférence de Lugano. Les discussions porteront sur la reconstruction de l'Ukraine et les plans de soutien financier. Le président Zelensky doit y participer, par visioconférence. Il parle de " tâche colossale ", vues les destructions massives subies par le pays après 4 mois de guerre.

Nouvelle réunion ce lundi entre direction de Brussels Airlines et syndicats. Les pilotes et le personnel de cabine, qui ont mené une grève de plusieurs jours fin juin, dénoncent des cadences infernales. La direction de la compagnie aérienne promet de nouvelles mesures pour alléger leur charge de travail. 

Un bon premier weekend de soldes. Le chiffres d’affaires des commerçants est en hausse de plus de 12%, par rapport aux premiers jours de soldes de l’été dernier. La météo favorable n’y est pas étrangère. Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) se réjouit d’un "succès après un mauvais printemps".

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