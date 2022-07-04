Новини цього понеділка | Les news de ce lundi

Вчора в торговому центрі Копенгагена (Данія) сталася стрілянина, в результаті якої загинуло 3 людини і 4 отримали серйозні поранення. Ймовірного зловмисника швидко затримали. Це 22-річний датчанин з психіатричною історією, повідомила поліція в понеділок. Терористичний слід на даному етапі розслідування виключається. Прем'єр-міністр Данії розкритикував "жорстокий" напад, оскільки країна вийшла з триденного народного святкування після безпрецедентного проходження Тур де Франс.

В Італії сьогодні вранці в Альпах тривають операції з пошуку тих, хто вижив. Вчора від льодовика Мармолада відкололася величезна брила, що спричинило сходження лавини. Попередня оцінка: щонайменше шість загиблих і вісім поранених. Але близько п'ятнадцяти людей досі вважаються зниклими безвісти... Обвал брили льоду стався наступного дня після рекордної температури на вершині льодовика, де вона становила 10 градусів.

Сьогодні у Швейцарії починається конференція в Лугано. Обговорення стосуватиметься планів відновлення та фінансової підтримки України. Президент Зеленський має брати участь у відеоконференції. Він говорить про "колосальне завдання", враховуючи масштабні руйнування, яких зазнала країна після 4 місяців війни.

Сьогодні нова зустріч між керівництвом Brussels Airlines і профспілками. Пілоти та бортпровідники, які наприкінці червня кілька днів страйкували, засуджують пекельні умови роботи. Керівництво авіакомпанії обіцяє нові заходи для полегшення роботи.

Гарні перші показники розпродажів цими вихідних! Порівняно з першими днями розпродажів минулого літа, оборот трейдерів зріс більш ніж як на 12%. Сонячна погода добре сприяє на показники прордажів. Нейтральна спілка самозайнятих осіб (SNI) радіє "успіху після поганої весни".