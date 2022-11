Les Nets suspendent Irving, qui finit par s’excuser d’avoir promu un film antisémite

Or, jeudi, son patron Adam Silver a simplement dit vouloir "rencontrer Kyrie en personne dans le courant de la semaine prochaine pour discuter de cette situation", après l’avoir blâmé pour ne pas avoir "présenté des excuses sans réserve et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible véhiculé par le film".

"Je ne voulais pas faire de mal. Je ne suis pas celui qui a fait le documentaire", s’était aussitôt défendu Irving, avant de se montrer virulent face aux médias : "Où étiez-vous quand j’étais enfant et que j’apprenais les événements traumatisants de mon histoire familiale ?". Une agressivité "sous le coup de l’émotion après avoir été injustement étiqueté antisémite", a-t-il ensuite justifié dans son message d’excuses.

Celui qui s’était déjà fait remarquer en septembre, en relayant sur Instagram un message du théoricien du complot Alex Jones parlant du "Nouvel Ordre Mondial", s’est engagé mercredi à faire un don de 500.000 dollars à des associations œuvrant pour l’éradication de la haine et de l’intolérance, parmi lesquelles l’ADL, une ONG qui lutte contre toute forme d’antisémitisme. Cette dernière a depuis refusé son argent.

Cette polémique fait écho à l’affaire Kanye West, suspendu de Twitter et Instagram après avoir écrit qu’il allait s’attaquer aux juifs. Le rappeur, qui dit souffrir de troubles bipolaires, a vu ses partenariats avec plusieurs marques comme Adidas être rompus, et plusieurs sportifs, comme l’ailier des Celtics Jaylen Brown, ont décidé de ne plus être représentés par son agence Donda Sports.