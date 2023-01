Les "nepo babies", ces filiations bien connues que la Gen Z a découvertes un peu tardivement

Il y a quelques semaines, le New York Magazine publiait un article qui a beaucoup fait parler de lui : celui consacré aux "nepo babies". Un débat qui est loin d’être nouveau mais qui refait surface grâce à la génération Z, les enfants des années 2000.

"Aww Look ! She Has Her Mother’s Eyes. And Agent”. C’est ainsi que le New York Magazine titrait son article du 19 décembre dernier consacré aux “nepo babies”. Mais c’est quoi les "nepo babies", au juste ?

L’expression "nepo babies" fait référence au terme "népotisme", c’est-à-dire la tendance, vieille comme le monde, de certaines personnes à user de leur influence pour favoriser l’existence de personnes apparentées ou proches d’elles. Un terme que beaucoup d’entre nous ont rencontré dans leurs cahiers d’Histoire lorsqu’on arrivait au chapitre consacré aux papes qui abusaient de leur position pour favoriser des membres de leur cercle familial dans l’accession à certains postes clés. Voilà pour la petite minute historique, on peut maintenant revenir à nos moutons, ou plutôt à nos bébés privilégiés.

Car au XXIe siècle, l’expression "nepo babies" fait référence à ces personnalités qui devraient leur célébrité uniquement à leur lien de filiation avec une ou plusieurs autres personnalités. En d’autres termes, les “fils et filles de”. Parce qu’en effet, la planète Hollywood – et pas qu’elle d’ailleurs – regorge de "nepo babies", certains étant évidemment plus connus que d’autres. On sait tous, par exemple, que Lily-Rose Depp est la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, tout comme on sait que Zoé Kravitz est la fille du chanteur Lenny Kravitz et son ex-épouse Lisa Bonet.