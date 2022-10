Les négociations interprofessionnelles semblent terminées avant même d'avoir commencé

Les négociations entre employeurs et syndicats sur un nouvel accord interprofessionnel (2023-2024) n'ont pas encore commencé qu'elles semblent déjà être vouées à l'échec. La FGTB a prévenu mercredi qu'elle ne signera aucune convention à 0% de marge salariale, alors que le rapport du Conseil central de l'économie sur la marge salariale maximale disponible pour les augmentations de salaires en Belgique, attendu en principe jeudi, ne laisse entrevoir aucune marge possible.

"Ce rapport devrait faire état, selon les calculs en vigueur, d'une marge disponible de 0%, pour les négociations d'un AIP (accord interprofessionnel, NDLR)", indique le syndicat socialiste dans un communiqué.

Un accord interprofessionnel est négocié tous les deux ans au sein du "Groupe des 10", qui réunit patronat et syndicats, et porte notamment sur une possible augmentation salariale. Depuis 1996, une loi encadre les augmentations salariales en Belgique dans un souci de préservation de la compétitivité des entreprises belges par rapport aux principaux pays voisins. Mais cette loi a été modifiée en 2017 sous le gouvernement Michel et les syndicats jugent qu'elle n'est plus qu'un "carcan" empêchant toute hausse des salaires et toute négociation interprofessionnelle.