Les navigateurs belges : jusqu’au bout du monde !

Yegor et Marlenë ont quitté Bruxelles avec peu d’expérience en navigation et beaucoup de stress. Ils ont passé leurs premières semaines à tester le bateau et à découvrir de nouveaux endroits le long de la côte de la Belgique, de la Normandie et de la Bretagne. Ils ont ensuite traversé la baie de Biscaye, leur première navigation sérieuse de plusieurs jours, et ont apprécié le sentiment d’être en mer. Chaque étape du voyage présente de nouveaux défis, mais ils deviennent de meilleurs marins et s’adaptent à la vie sur l’eau. L’expérience est intense, avec à la fois des moments difficiles et des sentiments d’exaltation et de liberté.