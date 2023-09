Les Naufragés du Wager, quand David Grann s’embarque en mer

Comme dans un roman de Stevenson, mais sans trésor, ou un roman de Joseph Conrad, ou de Melville, autre marin, qui a eu connaissance de cette histoire et qui écrit d’ailleurs que "Ces récits de désastres et de souffrances des équipages constituent une excellente lecture pour une nuit de mars orageuse, quand le vent ébranle vos fenêtres à grand bruit".

Et que vous êtes bien au chaud dans votre lit douillet. Parce que bien évidemment ce qui nous retient et nous terrifie dans ces pages, ce sont les conditions abominables du voyage. Et cela commence déjà à quai. Il faut des hommes pour ces expéditions, il n’y a pas à l’époque de marins professionnels et donc on rafle, on enlève en les menaçant, les indigents, les infirmes, les vieux, les repris de justice, des enfants parfois de six ans qui sont aussi incorporés sur ces vaisseaux : Le Centurion et le Wager. Soit 500 hommes entassés sur l’un, et 250 sur l’autre, et dont certains de ces hommes ont tenu jusqu’au bout un journal de bord.