Les Napoléoniennes de Ligny ces 28 et 29 mai

Ligny dans l’entité de Sombreffe a été la dernière journée victorieuse des troupes de Napoléon, 48 heures avant la défaite de Waterloo. C’était en 1815. La veille de la bataille les villageois de Ligny et des environs ont fui. Quand ils sont revenus tout était détruit.

Ces terribles journées, on va pouvoir les revivre sous la forme de reconstitutions ces 28 et 29 mai avec les "Napoléoniennes de Ligny".

De nombreuses animations attendent le public : une ferme de l’époque, un village des petits métiers d’autrefois, de nombreux stands de bouquins, de figurines, de matériel historique, spectacle équestre… et bien entendu un grand défilé historique !

Benoit Istace est le directeur du 1815 Ligny Museum. Il était l’invité de Namur Matin ce mardi. Il nous présente tout d’abord un petit historique