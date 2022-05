Les Napoléoniennes : Commémoration et reconstitution historique à Ligny

On nous parle beaucoup de celle de Waterloo, mais cette fois-ci nous vous invitons à découvrir la reconstitution d’une autre bataille de Napoléon organisée par le Ligny 1815 Museum. Le 16 juin 1815, donc, juste deux jours avant la petite escarmouche de Waterloo, entre 15h et 22h, ça a bardé à Ligny, du côté de Sombreffe…

Il y avait là environ 152 000 soldats : prussiens et anglais d’un côté, et puis l’armée napoléonienne de l’autre. Nous ne vous dirons pas qui a gagné pour éviter le spoiler mais en tout cas, ce weekend du 28 et 29 mai, il faut aller vivre l’ambiance du bivouac et de la bataille. On nous annonce les démonstrations de la soldatesque, mais aussi la vie de village de l’époque, avec plein d’artisans, des jeux de jadis, tout ce qu’il nous faut en matière d’estaminet, et même du cochon à la broche !