Les nœuds papillon d'Arthur : de la pierre aussi légère qu'un papillon pour sublimer votre costume

Le chanvre par exemple, c’est une plante cousine du cannabis qui a longtemps été mal aimée à cause de cette réputation (elle n’a pas eu les mêmes évolutions que les autres fibres textiles lors de la révolution industrielle) (on ne savait pas comment la travailler). Aujourd’hui on commence à retrouver cette matière dans la production de certains textiles comme des chemises, des draps de lit ou des jeans. Elle est d’ailleurs plus intéressante que le coton puisqu’on peut la cultiver ici. Le tissu fabriqué est également plus résistant que la fibre et plus léger que la fibre de coton.