Les N’hérissons : « Tous ensemble, sauvons cet animal préhistorique ! »

Pour elle, c’est inimaginable de voir cet animal emblématique de nos régions disparaître, dans un futur proche : " C’est un animal préhistorique, il a 15 millions d’années. Il a survécu jusqu’à maintenant et ce serait dommage que ça s’arrête tout d’un coup. Il y a des études scientifiques qui prévoient qu’en 2025, il n’y en aurait presque plus. Si le hérisson est en voie d’extinction, c’est à cause de l’homme principalement : tous les nouveaux habitats, les nouvelles routes, nos jardins clôturés. On se cloître de plus en plus, il y a beaucoup moins de nourriture pour eux. Sans oublier les pesticides et les robots tondeuses. "