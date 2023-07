Les mythiques Phoenix offrent le plus beau des tableaux en coucher de soleil de Dour

Avec une discographie comme la leur, étendue sur deux décennies et sept disques, difficile de bricoler un set d’une heure trente sans délaisser des pépites. Et pourtant, le show livré ce soir offre autant de classiques que de titres issus de leur dernier opus Alpha Zulu, pour un résultat plus que convaincant, qui impose une atmosphère totale plus qu’un enchaînement machinal de leurs tubes.

On peut remettre ça sur le compte du somptueux coucher de soleil ou du cachet si particulier du public de Dour, mais une certaine dose de feel good et de dolce vita planait sur la Last Arena devant Phoenix, rendant l’expérience toute particulière, laissant libre cours à l’évasion, l’attention, le partage avec ses voisin·e·s, les baisers langoureux au son de "Ti Amo" ou les bassins chaloupants sur le medley de "Funky Squaredance" et de l’électrisant "If I Ever Feel Better", qui irradie chaleureusement sur toute la plaine.